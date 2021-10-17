Россиян предупредили об опасных погодных условиях в некоторых регионах

Мощный циклон вызовет сильные осадки, ветер и ураганы в Хабаровском и Приморском крае, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах в ближайшие дни. Кроме того, ожидаются "трёхэтажные волны" в Охотском и Беринговом морях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Очень сложная метеорологическая ситуация на востоке страны — там мощнейший циклон в Охотском море. Он приводит к тому, что сильные волны — до 10 метров — и на Охотском море непосредственно, и к западу от него прогнозируются. Кроме того, ветер до 28 м/с, на Беринговом море — до 32 м/с порывы ветра. 10 метров — это высота трёхэтажного дома, представляете, как корабли поднимаются, а затем опускаются?" — рассказал метеоролог.

По словам синоптика, на востоке Хабаровского края ожидаются очень обильные осадки в виде мокрого снега и ураганный ветер до 35 м/с. В Приморском крае порывы ветра в ближайшее время будут достигать 22 м/с, на Сахалине ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, отложения мокрого снега на проводах, ветер до 38 м/с и метель. На Курильских островах аналогичная ситуация, на побережье Чукотки ожидается ветер до 25 м/с. На Камчатке будет мокрый снег, ветер до 25–30 м/с.

По словам Вильфанда, на юге России тоже ожидается неблагоприятная погода. Так, в ЮФО 17 и 18 октября будет сильный дождь, ветер до 20 м/с, во всех северокавказских республиках прогнозируется также сильный дождь, а в горах даже мокрый снег.