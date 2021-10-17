НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Финансист оценил возможность резкого падения рубля до конца года

Он порассуждал о судьбе цен на газ и нефть, о ключевой ставке ЦБ, а также о санкциях.

17 октября, 00:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Существенные отклонения от нынешнего курса рубля по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга. Об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Высокие цены на нефть и газ, быстрое восстановление российской экономики и высокая ключевая ставка ЦБ причислены к факторам, играющим в пользу рубля. На валюту негативно влияет усиление санкционной риторики США, а также стабилизация цен на европейском рынке энергоносителей и преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке.

Доллар упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года

Доллар упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года

"Большинство экспертов сходятся во мнении, что данные факторы будут уравновешивать друг друга до конца года и отклонения от текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятны", — уточнил Казанский в беседе с агентством "Прайм".

Ранее финансист Лазарь Бадалов сообщил, что цены на газ никак не влияют на курс рубля. Эксперт также объяснил, что бум на российское голубое топливо в Европе дополнительной выручки национальной валюте не несёт.

Названы главные угрозы для курса рубля до конца года

Названы главные угрозы для курса рубля до конца года

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1