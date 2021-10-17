Финансист оценил возможность резкого падения рубля до конца года

Существенные отклонения от нынешнего курса рубля по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга. Об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Высокие цены на нефть и газ, быстрое восстановление российской экономики и высокая ключевая ставка ЦБ причислены к факторам, играющим в пользу рубля. На валюту негативно влияет усиление санкционной риторики США, а также стабилизация цен на европейском рынке энергоносителей и преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке.

"Большинство экспертов сходятся во мнении, что данные факторы будут уравновешивать друг друга до конца года и отклонения от текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятны", — уточнил Казанский в беседе с агентством "Прайм".