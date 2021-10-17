Россиянам объяснили, в чём опасность креветок

"С одной стороны, креветки — полезный продукт. Там содержатся полезные жиры, много белка, астаксантин — мощный антиоксидант. Другое дело, что, во-первых, нам привозят креветки, которые преодолели большое расстояние. Нас могут подстерегать опасности, связанные с неправильной логистикой. Креветки в дороге могут размораживаться, повторно замораживаться. Здесь есть большая опасность отравления. А отравление морепродуктами бывает очень тяжёлое", — пояснила Соломатина.

Диетолог порекомендовала покупать креветки без чёрно-зелёных пятен и без зеленоватого отлива. Также нельзя брать "взъерошенные" креветки, когда панцирь отходит от тельца, потому что это старые морепродукты. Нормально, когда на них мало льда, они плотные, упругие, может быть бордовое пятно в области головы — это икра. По словам врача, этот морепродукт следует есть не чаще, чем раз в неделю. Желательно их готовить так, чтобы они со всех сторон были обработаны.