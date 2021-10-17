Появился новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном на русском языке

Второй трейлер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли был представлен во время презентации DC FanDome 2021. Ролик доступен на ютуб-канале кинокомпании Warner Bros.

Отметим, что режиссёром картины является Мэтт Ривз. Трейлер получился весьма насыщенным — в нём создатели показали Женщину-кошку и Пингвина, роль которого исполнил Колин Фаррелл.

Также в ролике можно увидеть в действии бэтмобиль и пуленепробиваемый костюм Бэтмена. Саундтрек менять не стали — на фоне по-прежнему играет сильно изменённая песня группы Nirvana.