НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появился новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном на русском языке

В ролике показали Женщину-кошку и Пингвина, роль которого исполнил Колин Фаррелл.

16 октября, 23:24

Скриншот кадра из видео © YouTube / WBRussia

Второй трейлер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли был представлен во время презентации DC FanDome 2021. Ролик доступен на ютуб-канале кинокомпании Warner Bros.

Отметим, что режиссёром картины является Мэтт Ривз. Трейлер получился весьма насыщенным — в нём создатели показали Женщину-кошку и Пингвина, роль которого исполнил Колин Фаррелл.

Также в ролике можно увидеть в действии бэтмобиль и пуленепробиваемый костюм Бэтмена. Саундтрек менять не стали — на фоне по-прежнему играет сильно изменённая песня группы Nirvana.

Напарник Бэтмена Робин оказался гомосексуалистом

Напарник Бэтмена Робин оказался гомосексуалистом

Напомним, дебютный тизер-трейлер и детали нового фильма про Бэтмена были опубликованы в августе 2020 года. В российский прокат картина выйдет 3 марта следующего года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1