Появился новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном на русском языке
В ролике показали Женщину-кошку и Пингвина, роль которого исполнил Колин Фаррелл.
Скриншот кадра из видео © YouTube / WBRussia
Второй трейлер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли был представлен во время презентации DC FanDome 2021. Ролик доступен на ютуб-канале кинокомпании Warner Bros.
Отметим, что режиссёром картины является Мэтт Ривз. Трейлер получился весьма насыщенным — в нём создатели показали Женщину-кошку и Пингвина, роль которого исполнил Колин Фаррелл.
Также в ролике можно увидеть в действии бэтмобиль и пуленепробиваемый костюм Бэтмена. Саундтрек менять не стали — на фоне по-прежнему играет сильно изменённая песня группы Nirvana.
Напомним, дебютный тизер-трейлер и детали нового фильма про Бэтмена были опубликованы в августе 2020 года. В российский прокат картина выйдет 3 марта следующего года.
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