НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полиция допрашивает персонал отеля в Албании, где погибли российские туристы

По словам одного из сотрудников, умершие задержались в сауне на час дольше положенного.

16 октября, 23:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Албанская полиция ведёт расследование обстоятельств гибели в одной из гостиниц четырёх россиян. Как сообщает местное издание Albanian Daily News, правоохранители допрашивают персонал отеля.

Также показания взяли у всех постояльцев, которые жили в гостинице в момент трагедии. По словам одного из сотрудников отеля, россияне задержались в сауне на час дольше положенного. Правоохранители выясняют, могло ли это стать причиной их гибели.

Появилось видео с места гибели российских туристов в Албании

Появилось видео с места гибели российских туристов в Албании

Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Погибшие были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое погибших россиян планировали устроить свадьбу после отпуска.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1