Полиция допрашивает персонал отеля в Албании, где погибли российские туристы
По словам одного из сотрудников, умершие задержались в сауне на час дольше положенного.
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Албанская полиция ведёт расследование обстоятельств гибели в одной из гостиниц четырёх россиян. Как сообщает местное издание Albanian Daily News, правоохранители допрашивают персонал отеля.
Также показания взяли у всех постояльцев, которые жили в гостинице в момент трагедии. По словам одного из сотрудников отеля, россияне задержались в сауне на час дольше положенного. Правоохранители выясняют, могло ли это стать причиной их гибели.
Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Погибшие были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое погибших россиян планировали устроить свадьбу после отпуска.
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