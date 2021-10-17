Полиция допрашивает персонал отеля в Албании, где погибли российские туристы

По словам одного из сотрудников, россияне задержались в сауне на час дольше положенного.

Также показания взяли у всех постояльцев, которые жили в гостинице в момент трагедии. По словам одного из сотрудников отеля, россияне задержались в сауне на час дольше положенного. Правоохранители выясняют, могло ли это стать причиной их смерти.