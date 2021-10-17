Полиция допрашивает персонал отеля в Албании, где погибли российские туристы
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По словам одного из сотрудников, россияне задержались в сауне на час дольше положенного.
Албанская полиция ведёт расследование обстоятельств смерти в одной из гостиниц четырёх россиян. Как сообщает местное издание Albanian Daily News, правоохранители допрашивают персонал отеля.
Также показания взяли у всех постояльцев, которые жили в гостинице в момент трагедии. По словам одного из сотрудников отеля, россияне задержались в сауне на час дольше положенного. Правоохранители выясняют, могло ли это стать причиной их смерти.
Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Скончавшиеся были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска.