Экипаж с Пересильд перешёл на корабль, на котором вернётся на Землю
Посадка корабля на Землю произойдёт утром 17 октября.
Кадр из видео © NASA
Экипаж с Пересильд перешёл на корабль, на котором вернётся на Землю. Видео © NASA
Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко перешли на корабль "Союз МС-18", на котором вернутся на Землю, после чего закрыли люки, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
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Сначала зашли Пересильд и Шипенко, они оделись в скафандры и заняли свои места в спускаемом аппарате. Об этом Новицкий доложил Центру управления полётами, после чего перешёл сам. Затем команда закрыла люк.
"Так трогательно они провожают друг друга. Хорошая тут компания", — сказала Пересильд о членах экипажа МКС.
Ранее Лайф писал о том, что возвращающийся на Землю киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком. Сама же посадка, которая состоится 17 октября, произойдёт примерно на час раньше. Всё из-за инцидента с потерей ориентации МКС при тестировании двигателей "Союза МС-18".
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