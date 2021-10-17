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Экипаж с Пересильд перешёл на корабль, на котором вернётся на Землю

Посадка корабля на Землю произойдёт утром 17 октября.

16 октября, 23:00

Кадр из видео © NASA

Экипаж с Пересильд перешёл на корабль, на котором вернётся на Землю. Видео © NASA

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко перешли на корабль "Союз МС-18", на котором вернутся на Землю, после чего закрыли люки, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

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"Представьте, что вы лежали 10 дней": Космонавт рассказал, что ждёт Пересильд и Шипенко после возвращения на Землю

Сначала зашли Пересильд и Шипенко, они оделись в скафандры и заняли свои места в спускаемом аппарате. Об этом Новицкий доложил Центру управления полётами, после чего перешёл сам. Затем команда закрыла люк.

"Так трогательно они провожают друг друга. Хорошая тут компания", — сказала Пересильд о членах экипажа МКС.

Ранее Лайф писал о том, что возвращающийся на Землю киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком. Сама же посадка, которая состоится 17 октября, произойдёт примерно на час раньше. Всё из-за инцидента с потерей ориентации МКС при тестировании двигателей "Союза МС-18".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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