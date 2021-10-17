Экипаж с Пересильд перешёл на корабль, на котором вернётся на Землю. Видео © NASA

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко перешли на корабль "Союз МС-18", на котором вернутся на Землю, после чего закрыли люки, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

Сначала зашли Пересильд и Шипенко, они оделись в скафандры и заняли свои места в спускаемом аппарате. Об этом Новицкий доложил Центру управления полётами, после чего перешёл сам. Затем команда закрыла люк.