Главком ВСУ назвал "силу", способную восстановить суверенитет Украины
По словам Валерия Залужного, Незалежная стала надёжным щитом Европы.
Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный выразил уверенность в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая кровь".
"Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надёжным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведёт нас только вперёд — к победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей её территории", — приводит его слова Facebook-аккаунт Генштаба ВСУ.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный уже заявлял, что хочет проехать на танке по Красной площади и Арбату. В Госдуме предложили ему проехать по российской столице в автозаке, а депутат Рады Нестор Шуфрич заметил, что Залужному следует не болтать, а перейти от слов к действиям, если есть смелость. При этом в последнее время на Украине часто звучат милитаристские заявления в адрес России. Так, перед этим генерал Сергей Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть".
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