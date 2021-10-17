Главком ВСУ назвал "силу", способную восстановить суверенитет Украины

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный выразил уверенность в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая кровь".

"Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надёжным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведёт нас только вперёд — к победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей её территории", — приводит его слова Facebook-аккаунт Генштаба ВСУ.