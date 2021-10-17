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Главком ВСУ назвал "силу", способную восстановить суверенитет Украины

По словам Валерия Залужного, Незалежная стала надёжным щитом Европы.

16 октября, 22:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__cft__%5B0%5D=AZV_aJ7dUCaM4s9tcr139halAohHUS8tH25IlNTR4qEucKldxKfF7G0g-Hwg7kZYasoYPp2muQlc-puOdhvqGqSGZz1iYawExUihvyiPI_cBYD9cpWcGfM9mFoJ0f90XKAEf2ilv1cCNXXwSGPVuQbUn&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine</a></p>

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный выразил уверенность в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая кровь".

"Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надёжным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведёт нас только вперёд — к победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей её территории", — приводит его слова Facebook-аккаунт Генштаба ВСУ.

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный уже заявлял, что хочет проехать на танке по Красной площади и Арбату. В Госдуме предложили ему проехать по российской столице в автозаке, а депутат Рады Нестор Шуфрич заметил, что Залужному следует не болтать, а перейти от слов к действиям, если есть смелость. При этом в последнее время на Украине часто звучат милитаристские заявления в адрес России. Так, перед этим генерал Сергей Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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