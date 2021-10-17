Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

Тела трёх мужчин и женщины обнаружены на месте пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"По одной из отрабатываемых версий пожара, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в районе крыльца дома, откуда огонь распространился дальше. Спастись люди не смогли, возможно, по причине злоупотребления алкоголем", — уточнил Горелых.