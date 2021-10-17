Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области
По одной из версий, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в районе крыльца.
Фото © СУ СК России по Свердловской области
Тела трёх мужчин и женщины обнаружены на месте пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
"По одной из отрабатываемых версий пожара, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в районе крыльца дома, откуда огонь распространился дальше. Спастись люди не смогли, возможно, по причине злоупотребления алкоголем", — уточнил Горелых.
По предварительным данным, среди погибших 49-летний хозяин дома, мужчины 64 и 48 лет, а также 40-летняя женщина.
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