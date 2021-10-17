Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства
По данным СМИ, солдат застрелил политика, когда тот возвращался домой.
Фото © ТАСС / Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Сирийские власти обвинили израильских военных в убийстве члена правительства республики Мидхата Салиха. Он возглавлял в кабмине департамент по делам Голан — спорной территории между Сирией и Израилем, сообщает SANA.
По данным агентства, это произошло в провинции Кунейтра около города Мадждаль-Шамс, захваченного Тель-Авивом. Израильский солдат застрелил политика, когда тот возвращался домой. Салиха не раз арестовывали "за принадлежность к движению сопротивления", он провёл в израильских тюрьмах свыше 12 лет. После выхода на свободу его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты.
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