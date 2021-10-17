Более 20 человек устроили потасовку из-за парковочных мест в Ленобласти

В городе Кудрово Ленинградской области две группы людей устроили потасовку из-за парковки. На место событий вызвали полицию и ОМОН, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Инцидент произошёл накануне вечером на парковке у дома № 1 на Ленинградской улице. Местные жители вызвали правоохранителей из-за крупного конфликта между двумя группами мужчин. Всего в потасовке участвовало порядка 20 человек. Спор возник из-за парковочных мест.

Прибывшим на место стражам порядка удалось успокоить людей. При этом девять человек доставили в отделение. После проведения разбирательства их привлекли к административной ответственности. Уточняется, что в результате конфликта пострадавших нет.