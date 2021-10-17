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Более 20 человек устроили потасовку из-за парковочных мест в Ленобласти

На место инцидента вызвали правоохранителей, которым удалось прекратить конфликт.

17 октября, 00:06
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/kudrovolife" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жизнь в Кудрово</a></p>

Фото © VK / Жизнь в Кудрово

В городе Кудрово Ленинградской области две группы людей устроили потасовку из-за парковки. На место событий вызвали полицию и ОМОН, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Инцидент произошёл накануне вечером на парковке у дома № 1 на Ленинградской улице. Местные жители вызвали правоохранителей из-за крупного конфликта между двумя группами мужчин. Всего в потасовке участвовало порядка 20 человек. Спор возник из-за парковочных мест.

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Прибывшим на место стражам порядка удалось успокоить людей. При этом девять человек доставили в отделение. После проведения разбирательства их привлекли к административной ответственности. Уточняется, что в результате конфликта пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал о том, как двое полицейских подрались прямо в отделении, не поделив даты отпусков.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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