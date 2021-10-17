Более 20 человек устроили потасовку из-за парковочных мест в Ленобласти
На место инцидента вызвали правоохранителей, которым удалось прекратить конфликт.
Фото © VK / Жизнь в Кудрово
В городе Кудрово Ленинградской области две группы людей устроили потасовку из-за парковки. На место событий вызвали полицию и ОМОН, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
Инцидент произошёл накануне вечером на парковке у дома № 1 на Ленинградской улице. Местные жители вызвали правоохранителей из-за крупного конфликта между двумя группами мужчин. Всего в потасовке участвовало порядка 20 человек. Спор возник из-за парковочных мест.
"Таскала за волосы и материла!": Жительница Сахалина пришла жаловаться на службу такси и нарвалась на драку
Прибывшим на место стражам порядка удалось успокоить людей. При этом девять человек доставили в отделение. После проведения разбирательства их привлекли к административной ответственности. Уточняется, что в результате конфликта пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал о том, как двое полицейских подрались прямо в отделении, не поделив даты отпусков.
Комментариев: 0