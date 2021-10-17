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Кабо-Верде выдало США посла Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег

В сентябре Конституционный трибунал страны одобрил экстрадицию Сааба.

17 октября, 00:56
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/anyulled/7312268742/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anyul Rivas</a></p>

Фото © Flickr / Anyul Rivas

Кабо-Верде экстрадировало спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба в США, где его обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Об этом сообщает CNN Espanol.

По словам защитников Сааба, его доставили из места, где он находился под домашним арестом, в самолёт Минюста США. 8 сентября 2021 года Конституционный трибунал Кабо-Верде одобрил экстрадицию дипломата в Штаты. Каракас назвал выдачу посла Вашингтону похищением и нарушением прав человека.

Напомним, что Сааб был задержан по ордеру США в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде, где его самолёт, летевший из Ирана в Венесуэлу, приземлился для дозаправки.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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