Кабо-Верде выдало США посла Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег

Кабо-Верде экстрадировало спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба в США, где его обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Об этом сообщает CNN Espanol.

По словам защитников Сааба, его доставили из места, где он находился под домашним арестом, в самолёт Минюста США. 8 сентября 2021 года Конституционный трибунал Кабо-Верде одобрил экстрадицию дипломата в Штаты. Каракас назвал выдачу посла Вашингтону похищением и нарушением прав человека.