Кабо-Верде выдало США посла Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег
В сентябре Конституционный трибунал страны одобрил экстрадицию Сааба.
Фото © Flickr / Anyul Rivas
Кабо-Верде экстрадировало спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба в США, где его обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Об этом сообщает CNN Espanol.
По словам защитников Сааба, его доставили из места, где он находился под домашним арестом, в самолёт Минюста США. 8 сентября 2021 года Конституционный трибунал Кабо-Верде одобрил экстрадицию дипломата в Штаты. Каракас назвал выдачу посла Вашингтону похищением и нарушением прав человека.
Напомним, что Сааб был задержан по ордеру США в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде, где его самолёт, летевший из Ирана в Венесуэлу, приземлился для дозаправки.
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