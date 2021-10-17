Солист группы Motley Crue упал со сцены во время концерта и сломал рёбра
Музыкант некоторое время после ЧП не мог дышать. Зрители были потрясены случившимся.
Фото © ТАСС / AP
Солист известной американской группы Motley Crue Винс Нил получил травму во время выступления. Всё произошло вечером в пятницу, 15 октября, на фестивале в штате Теннесси.
Музыкант упал со сцены прямо во время концерта. В Сети появилось видео данного момента. На кадрах видно, что во время одной из песен Нил пошёл с гитарой к краю сцены, при этом он хлопал и смотрел в зал. В какой-то момент он не заметил края сцены и упал вниз. Зрители были потрясены случившимся.
Бас-гитарист группы Дейна Страм позже рассказал, что Нил сломал рёбра. По его словам, после инцидента солист коллектива некоторое время не мог дышать, ему потребовалась помощь врачей.
Ранее Лайф сообщал, что солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва получила сотрясение на репетиции юбилейного концерта.
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