Солист группы Motley Crue упал со сцены во время концерта и сломал рёбра

Музыкант упал со сцены прямо во время концерта. В Сети появилось видео данного момента. На кадрах видно, что во время одной из песен Нил пошёл с гитарой к краю сцены, при этом он хлопал и смотрел в зал. В какой-то момент он не заметил края сцены и упал вниз. Зрители были потрясены случившимся.