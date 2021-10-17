Эксперт по поведению назвала опасные для детей мультфильмы

Консультант по детскому воспитанию и поведению Софи Джайлс рассказала, что просмотр некоторых популярных мультфильмов может отрицательно сказаться на психике детей, сделав их непослушными. Об этом пишет The Sun.

В частности, просмотр мультфильма "Свинка Пеппа" может привести к неконтролируемому поведению ребёнка, так как в нём дети всегда разговаривают с папой-свином в покровительном тоне. Это может привести к тому, что дети начнут перенимать такую манеру общения, разговаривая также со своими родителями. Вредными для просмотра специалист также назвала мультфильмы "Щенячий патруль", "Маленькая принцесса" и "Пожарный Сэм".

Кроме того, эксперт порекомендовала родителям самим посмотреть и оценить несколько серий мультиков, которые любят их дети, вместо того, чтобы полагаться на советы знакомых, видеосервисов, или чьи-либо ещё. Это, по её мнению, позволит взрослым убедиться в том, что то, что смотрят их наследники, является для них приемлемым, и такой контент в будущем не окажет негативного влияния на поведение ребёнка.