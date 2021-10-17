Ерофеев день: Что ни в коем случае нельзя делать 17 октября

По народному календарю 17 октября 2021 года отмечается Ерофеев день — православные вспоминают священномученика Иерофея, которого в христианство в I веке обратил апостол Павел. Святой погиб от рук язычников, поэтому вошёл в историю как мученик.

На Руси про этот день говорили: "С Ерофея и зима шубу надевает", "С Ерофея холода сильнее". Согласно народным приметам, 17 октября нельзя ходить в лес, потому что на Ерофея там до самого утра бродят лешие. С первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы выйти наружу уже весной. Люди говорили: "Леший не родной брат — переломает косточки не хуже медведя".

По приметам, если 17 октября вечерняя заря красного цвета — будет ветер. Если птицы нахохлились, то скоро ждать ненастья. Лошадь фыркает — к теплу, храпит — к непогоде. Свинья таскает солому — к буре. Также 17 октября девушкам и женщинам нельзя разговаривать с незнакомцами, так как это могут быть злобные духи, которые приняли облик человека и стремятся сглазить или навести порчу. Нельзя также играть свадьбу и венчаться — семью будут ждать ссоры, скандалы и скорое расставание. Также не стоит на Ерофеев день планировать много работы.