Александр Малинин признался, что его дети подрабатывают официантами

Младшие дети известного российского певца Александра Малинина учатся в Германии и Великобритании. При этом они не избегают работы за рубежом. 20-летние двойняшки Фрол и Устинья решили самостоятельно зарабатывать. В свободное от занятий время они подрабатывают официантами в ресторане.

"Мои дети на каникулах работают официантами. На Западе вся молодёжь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает моё имя, поэтому дети делают своё дело без посторонней помощи и помощи родителей", — отметил Малинин в передаче "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Александр признался, что очень гордится своими детьми и полностью поддерживает их инициативу. По его словам, Устинья за свою работу получает девять евро в час (660 рублей). Сын Малинина Фрол зарабатывает немного меньше — 550 рублей в час. Кроме того, звёздные наследники иногда получают от клиентов солидные чаевые.

Фрол живёт и учится в Мюнхене: он поступил в местный университет кинематографии. А дочь Устинья уехала в Великобританию. Сейчас она учится в Королевской академии музыки в Лондоне. Девушка с детства хорошо поёт, поэтому решила пойти по стопам отца. В Академии она занимается классическим вокалом.