Рогозин вылетел к месту приземления корабля с Пересильд и Шипенко

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст вылетели к предполагаемому месту посадки корабля, на котором с МКС на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.

"С группой вертолётов вылетаем к планируемому месту посадки корабля", — написал Рогозин в своём телеграм-канале и опубликовал фото, на котором видно Эрнста.

Он уточнил, что к месту посадки направилась группа из десяти вертолётов. Ожидается, что первый в мире киноэкипаж приземлится в 07:35 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.