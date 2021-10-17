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Рогозин вылетел к месту приземления корабля с Пересильд и Шипенко

Посадка ожидается в 07:35 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

17 октября, 02:29
<p>Фото © <a href="https://t.me/rogozin_do/1178" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Рогозин"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Рогозин"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст вылетели к предполагаемому месту посадки корабля, на котором с МКС на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.

"С группой вертолётов вылетаем к планируемому месту посадки корабля", — написал Рогозин в своём телеграм-канале и опубликовал фото, на котором видно Эрнста.

Он уточнил, что к месту посадки направилась группа из десяти вертолётов. Ожидается, что первый в мире киноэкипаж приземлится в 07:35 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

Корабль с Пересильд и Шипенко отстыковался от МКС

Корабль с Пересильд и Шипенко отстыковался от МКС

Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19", на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с космодрома Байконур 5 октября. Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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