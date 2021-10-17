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Бойцовские псы загрызли свою пожилую хозяйку, обезображенное тело нашла соседка

Погибшей оказалась 81-летняя женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

17 октября, 02:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В украинском городе Харькове пожилую женщину загрызли пять её бойцовских собак. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Уточняется, что вечером 16 октября к правоохранителям обратилась женщина, заявив, что она обнаружила тело своей соседки, которую загрызли питомцы. Погибшей оказалась 81-летняя местная жительница. Она и её дочь держали дома пять собак бойцовской породы. Сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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