Бойцовские псы загрызли свою пожилую хозяйку, обезображенное тело нашла соседка

В украинском городе Харькове пожилую женщину загрызли пять её бойцовских собак. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Уточняется, что вечером 16 октября к правоохранителям обратилась женщина, заявив, что она обнаружила тело своей соседки, которую загрызли питомцы. Погибшей оказалась 81-летняя местная жительница. Она и её дочь держали дома пять собак бойцовской породы. Сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай".