В Гаити 17 американских миссионеров похитили прямо из автобуса
Банда напала на граждан США, когда они покидали детский дом.
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Неизвестные похитили 17 христианских миссионеров из США и членов их семей в Порт-о-Пренсе. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности Гаити сообщает The New York Times.
По данным издания, американцев украли прямо из автобуса, направлявшегося в аэропорт. Среди похищенных женщины и дети. Отмечается, что банда напала на автобус с миссионерами, когда они покидали детский дом.
Напомним, похищения в Республике Гаити участились после убийства 53-летнего президента страны этим летом. Жовенеля Моиза застрелили при атаке на его резиденцию. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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