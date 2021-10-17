Названы способы предотвратить старение мозга

Спад активности мозга может появиться даже в молодом возрасте, но есть способы замедлить этот процесс. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал психофизиолог, руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев.

Лебедев отметил, что бывают случаи, когда люди в возрасте до 30 лет жалуются на то, что хуже запоминают информацию. Так, человек мог работать в режиме многозадачности, однако со временем ему стало сложнее это делать. По словам медика, это называют когнитивными нарушениями. Эксперт уверен, что старение мозга можно предотвратить в молодом и среднем возрасте. Для этого достаточно вести здоровый образ жизни.

"Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то всё остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье", — подчеркнул Лебедев.