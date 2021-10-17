"Ак Барс" и "Авангард" проведут матч в Дубае 3 декабря

Хоккейные клубы "Ак Барс" и "Авангард" проведут один из своих матчей регулярного чемпионата КХЛ в Дубае. Об этом информирует пресс-служба лиги.

"Dubai Ice Show пройдёт с 3 по 5 декабря 2021 года. 3 декабря в рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина "Авангардом" и "Ак Барсом". Игра приурочена ко дню России на "Экспо-2020" в Дубае", — говорится в тексте сообщения.

Встречу примет Coca-Cola Arena, а посетить её смогут до 12 тысяч человек. Кроме того, в рамках Dubai Ice Show на следующий день состоится ледовое представление Татьяны Навки "Спящая красавица", участие в котором примет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

"Мы рады, что спустя почти два года проект KHL World Games возвращается! ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ, и нам очень приятно, что в Дубай отправятся действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" и единственный трёхкратный чемпион нашей лиги "Ак Барс", — заявил президент лиги Алексей Морозов.