Олимпийский чемпион Тетюхин стал членом Международного зала славы волейбола
Он также является победителем Мировой лиги, обладателем Кубка мира и призёром чемпионата планеты.
Фото © ТАСС / Антон Вергун
Олимпийский чемпион игр 2012 года Сергей Тетюхин стал членом Международного зала славы волейбола. Торжественная церемония прошла в США.
"В первую очередь поздравляю всех номинантов, которые в этом году входят в Зал славы. Это великие волейболисты, замечательные люди, многих из них я знаю лично. Также хотел бы сказать слова благодарности организаторам и тем людям, которые номинировали меня. Для меня это очень важно и почётно. Горжусь тем, что могу находиться в одном Зале со многими великими спортсменами всех времён и народов", — заявил Тетюхин в видеообращении.
Он также поблагодарил своих родных и близких за поддержку на протяжении долгих лет карьеры, особенно в непростые для него периоды. Добавим, что, помимо завоевания золота Игр в Лондоне, Тетюхин становился победителем Мировой лиги и Кубка мира, а также серебряным призёром чемпионата планеты.
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