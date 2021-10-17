Олимпийский чемпион Тетюхин стал членом Международного зала славы волейбола

"В первую очередь поздравляю всех номинантов, которые в этом году входят в Зал славы. Это великие волейболисты, замечательные люди, многих из них я знаю лично. Также хотел бы сказать слова благодарности организаторам и тем людям, которые номинировали меня. Для меня это очень важно и почётно. Горжусь тем, что могу находиться в одном Зале со многими великими спортсменами всех времён и народов", — заявил Тетюхин в видеообращении.