Школьники из России выиграли на Международной олимпиаде по математике

Российские школьники победили на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния). Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай", — говорится в релизе.

Отмечается, что второе и третье места заняли США и Корея соответственно. Всего в состязании приняло участие 135 школьников из 22 стран.

В ведомстве уточнили, что золотые медали получили двое одиннадцатиклассников из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге. А серебряные награды завоевали учащиеся из российской столицы — выпускник СУНЦ МГУ и выпускник школы № 1589. Команда из РФ приняла участие в соревнованиях дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

В Минпросвещения добавили, что школьников отобрали ещё весной текущего года. Руководителем команды выступил учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, а его заместителем — методист Центра педагогического мастерства Москвы Андрей Кушнир.

Отметим, что Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно с 2008 года в Бухаресте. По регламенту состязания участники выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа выполнить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.