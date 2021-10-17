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Школьники из России выиграли на Международной олимпиаде по математике

Помимо лидерства в общем командном зачёте учащиеся завоевали две золотые и две серебряные медали в личном зачёте. В соревнованиях они принимали участие дистанционно.

17 октября, 09:44
<p>Фото ©<a href="https://edu.gov.ru/press/4262/rossiyskie-shkolniki-zavoevali-dve-zolotye-i-dve-serebryanye-medali-na-mezhdunarodnoy-olimpiade-romanian-master-of-mathematics/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба Минпросвещения РФ</a></p>

Фото © Пресс-служба Минпросвещения РФ

Российские школьники победили на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния). Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай", — говорится в релизе.

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Отмечается, что второе и третье места заняли США и Корея соответственно. Всего в состязании приняло участие 135 школьников из 22 стран.

В ведомстве уточнили, что золотые медали получили двое одиннадцатиклассников из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге. А серебряные награды завоевали учащиеся из российской столицы — выпускник СУНЦ МГУ и выпускник школы № 1589. Команда из РФ приняла участие в соревнованиях дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

В Минпросвещения добавили, что школьников отобрали ещё весной текущего года. Руководителем команды выступил учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, а его заместителем — методист Центра педагогического мастерства Москвы Андрей Кушнир.

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Отметим, что Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно с 2008 года в Бухаресте. По регламенту состязания участники выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа выполнить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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