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Посол РФ назвал условие продления визы журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд

Дипломат указал, что гражданке Великобритании отказали в аккредитации из-за того, что в Лондоне "плохо обращаются" с представителями российских СМИ, в частности их высылают из королевства.

17 октября, 09:32
<p>Сара Рейнсфорд. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=10156720508842009&set=a.489789432008" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sarah Rainsford</a></p>

Сара Рейнсфорд. Фото © Facebook / Sarah Rainsford

Журналистка британской телерадиокорпорации Би-би-си Сара Рейнсфорд, которой отказали в продлении визы для работы корреспондентом в Москве, сможет вернуться обратно только в том случае, если Великобритания выдаст аккредитацию журналисту агентства ТАСС. Об этом заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

"Эта дама [Рейнсфорд] сможет вернуться [в Москву], если мы увидим, что наши журналисты получают визы для работы в Великобритании", — приводит ТАСС его слова.

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Дипломат указал, что Рейнсфорд отказали в продлении визы из-за того, что в Лондоне "плохо обращаются" с представителями СМИ из РФ, в частности их высылают из страны. Келин подчеркнул, что наши журналисты не заслуживают такого несправедливого отношения.

Напомним, летом стало известно об отказе в продлении визы РФ журналистке Би-би-си. Сообщалось, что ей следует покинуть Россию до 31 августа, так как именно в этот день истекало её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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