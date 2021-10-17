Координатор "Народного контроля" посетовал на лёгкое наказание для нелегальных продавцов алкоголя. Видео © LIFE

Административное наказание для людей, нелегально занимающихся продажей алкоголя, очень лёгкое, им не составляет труда заплатить штраф и вернуться к своей деятельности. Об этом Лайфу рассказал координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, комментируя массовое отравление людей в Екатеринбурге.

"Основная проблема в том, что у предпринимателей очень слабая ответственность. Те, кто попались на нелегальной торговле алкоголем, получают небольшой административный штраф. Они его платят, продукцию у них изымают и уничтожают, но изымают две–три канистры, 10–15 бутылок водки. Они штраф заплатили и работают дальше", — сказал он.

Чукреев отметил, что после отравления с рынка изъяли около десяти канистр по десять литров, но некоторые из них были пустые. Произошло отравление метанолом, который попал в ёмкости. При этом собеседник заметил, что продавец мог даже не знать, что торгует ядом, и не имел злого умысла травить людей, однако в итоге покупатели отравились насмерть.

В свою очередь местная жительница Ирина рассказала Лайфу, что отравившиеся были нормальными людьми, некоторые из них — пенсионного возраста.