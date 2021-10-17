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Координатор "Народного контроля" посетовал на лёгкое наказание для нелегальных продавцов алкоголя

После массового отравления в Екатеринбурге из торговой палатки на рынке изъяли 10 канистр со спиртом, однако некоторые из них были уже пустые, уточнил Дмитрий Чукреев.

17 октября, 09:17

Скриншот видео © LIFE

Координатор "Народного контроля" посетовал на лёгкое наказание для нелегальных продавцов алкоголя. Видео © LIFE

Административное наказание для людей, нелегально занимающихся продажей алкоголя, очень лёгкое, им не составляет труда заплатить штраф и вернуться к своей деятельности. Об этом Лайфу рассказал координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, комментируя массовое отравление людей в Екатеринбурге.

"Основная проблема в том, что у предпринимателей очень слабая ответственность. Те, кто попались на нелегальной торговле алкоголем, получают небольшой административный штраф. Они его платят, продукцию у них изымают и уничтожают, но изымают две–три канистры, 10–15 бутылок водки. Они штраф заплатили и работают дальше", — сказал он.

Два человека задержаны после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

Два человека задержаны после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

Чукреев отметил, что после отравления с рынка изъяли около десяти канистр по десять литров, но некоторые из них были пустые. Произошло отравление метанолом, который попал в ёмкости. При этом собеседник заметил, что продавец мог даже не знать, что торгует ядом, и не имел злого умысла травить людей, однако в итоге покупатели отравились насмерть.

В свою очередь местная жительница Ирина рассказала Лайфу, что отравившиеся были нормальными людьми, некоторые из них — пенсионного возраста.

Напомним, о том, что жители Екатеринбурга отравились метанолом, стало известно накануне, 16 октября. Первоначально сообщалось о 16 погибших, однако позже СК подтвердил гибель 18 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После случившегося прокуратура потребовала от полиции провести проверку рынков города.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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