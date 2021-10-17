В Московском зоопарке пернатые и пушистые родители празднуют День отца

Пернатые и пушистые отцы в Московском зоопарке сегодня вместе с людьми отмечают свой "профессиональный" праздник. В честь этого события в пресс-службе учреждения рассказали о самых ответственных и заботливых родителях.











Там отметили, считается, что заботу о потомстве берёт на себя самка, а самец не принимает никакого участия в процессе взросления малышей. Однако это не совсем так, особенно в условиях зоопарка, где за детёнышами начинают ухаживать даже те виды животных, которым это не свойственно в дикой природе.

Так, например, гривистые волки в природе обычно одиночки, но в условиях зоосада хорошо уживаются семьями. И глава такой ячейки общества в Московском зоопарке — Фалькао — беспокоился о своём потомстве и следил, чтобы волчата хорошо питались. А однажды он даже долго гонялся за сыном, упрашивая его доесть перепёлку.

В свою очередь рысь Чип всегда трогательно ухаживал за своей подругой Гайкой и их общими малышами. Самец кустарниковой собаки Вицли-Пуцли уже не в первый раз становится отцом, и всегда он ответственно готовился к появлению детёнышей, выкапывая норку, чтобы самке с потомством было удобно там расположиться. Он ухаживал за молодой мамой, принося ей еду, охраняя и оберегая.









В Московском зоопарке отметили, что совместная забота о потомстве свойственна большинству птиц. Например, романтичные самцы пингвинов дарят подругам камни, из которых потом вместе складывают фундамент гнезда. Кроме того, в таких парах и отец, и мать по очереди высиживают яйца и выкармливают вылупившихся птенцов. Подобное поведение характерно для фламинго, полярных сов, лебедей, орланов и многих других пернатых.

"Поздравляем всех с Днём отца. Будьте заботливыми, как волки, ответственными, как рыси, и немного романтичными, как пингвины", — заключили в Московском зоопарке.