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Мясников назвал напиток, любовь к которому обернётся болезнями сердца и даже раком

Употребление этого продукта является верным путём к "большому нездоровью", убеждён медик. По его словам, чтобы не спровоцировать фатальных последствий, необходимо утолять жажду водой, чаем или кофе.

17 октября, 08:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сладкие газированные напитки представляют опасность для здоровья человека, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что данный продукт, который продаётся повсеместно, может вызывать различные серьёзные заболевания — вплоть до онкологии.

"Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...> И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца", — пояснил теледоктор в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников опроверг популярный миф о необходимости пить много воды

Мясников опроверг популярный миф о необходимости пить много воды

По мнению медика, для утоления жажды полезнее всего употреблять чистую воду, чай или кофе. Причём последний напиток, как подчеркнул Мясников, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

А ранее Мясников посоветовал отказаться от ежедневного употребления супа. Несмотря на то что блюдо способствует выделению желудочного сока, назвать его абсолютно полезным нельзя, убеждён специалист.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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