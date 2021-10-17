Мясников назвал напиток, любовь к которому обернётся болезнями сердца и даже раком

Сладкие газированные напитки представляют опасность для здоровья человека, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что данный продукт, который продаётся повсеместно, может вызывать различные серьёзные заболевания — вплоть до онкологии.

"Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...> И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца", — пояснил теледоктор в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению медика, для утоления жажды полезнее всего употреблять чистую воду, чай или кофе. Причём последний напиток, как подчеркнул Мясников, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.