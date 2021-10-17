Компанию киноэкипажу в космосе составили мухи-дрозофилы

На Международной космической станции (МКС) вместе с киноэкипажем 12 дней провели мухи-дрозофилы. Об этом рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов в эфире Первого канала.

"В частности, вернулся ещё один важный научный экипаж со станции — мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш киноэкипаж, — указал Котов.