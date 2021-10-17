Компанию киноэкипажу в космосе составили мухи-дрозофилы
На МКС насекомые провели 12 суток, специалисты выясняют, как они перенесли путешествие на станцию.
Фото © VK / Космонавт Антон Шкаплеров
На Международной космической станции (МКС) вместе с киноэкипажем 12 дней провели мухи-дрозофилы. Об этом рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов в эфире Первого канала.
"В частности, вернулся ещё один важный научный экипаж со станции — мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш киноэкипаж, — указал Котов.
Он также отметил, что на месте посадки экипажа с насекомыми находятся учёные. Они исследуют, как мухи перенесли полёт.
Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.
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