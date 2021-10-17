НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Компанию киноэкипажу в космосе составили мухи-дрозофилы

На МКС насекомые провели 12 суток, специалисты выясняют, как они перенесли путешествие на станцию.

17 октября, 08:43
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-157852364_5616" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Космонавт Антон Шкаплеров</a></p>

Фото © VK / Космонавт Антон Шкаплеров

На Международной космической станции (МКС) вместе с киноэкипажем 12 дней провели мухи-дрозофилы. Об этом рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов в эфире Первого канала.

"В частности, вернулся ещё один важный научный экипаж со станции — мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш киноэкипаж, — указал Котов.

Он также отметил, что на месте посадки экипажа с насекомыми находятся учёные. Они исследуют, как мухи перенесли полёт.

Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко перевыполнил план по съёмкам на МКС, заявил Эрнст

Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко перевыполнил план по съёмкам на МКС, заявил Эрнст

Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.

"Не хотелось расставаться": Актриса Пересильд поделилась эмоциями после возвращения с МКС

"Не хотелось расставаться": Актриса Пересильд поделилась эмоциями после возвращения с МКС

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1