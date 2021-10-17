Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко перевыполнил план по съёмкам на МКС, заявил Эрнст

Члены первого в мире киноэкипажа, в частности актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые 12 дней находились на Международной космической станции (МКС) для съёмок фильма "Вызов", перевыполнили запланированный объём работ. Об этом заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Вообще безумно счастливы от того, что всё так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100 процентов, а 120 процентов съёмочного плана, что они блестяще себя чувствуют", — рассказал Эрнст в эфире Первого канала.

Медиаменеджер отметил, что отснятые кадры выглядят "потрясающе кинематографично", и подчеркнул, что в наше время есть большое количество фильмов, где имитировалась невесомость и нахождение на орбите, но "реальность совершенно другая". Эрнст также рассказал, что космонавт Олег Новицкий отлично справился со своей ролью в фильме, хоть и первые несколько дней "пытался подавить улыбку", вызванную дискомфортом.

В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подчеркнул, что члены киноэкипажа "сами по себе волевые и очень мотивированные люди".

"Они там работали, и вот это самый важный результат. Они не селфи занимались и не приветы передавали XXVI съезду КПСС. Они выполнили задачу, по моей информации, в полном объёме", — отметил Рогозин.