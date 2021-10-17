Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко перевыполнил план по съёмкам на МКС, заявил Эрнст
А глава "Роскосмоса" отметил, что в рамках проекта космонавты получили уникальный опыт тренировки проведения хирургической операции на борту корабля.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Члены первого в мире киноэкипажа, в частности актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые 12 дней находились на Международной космической станции (МКС) для съёмок фильма "Вызов", перевыполнили запланированный объём работ. Об этом заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Вообще безумно счастливы от того, что всё так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100 процентов, а 120 процентов съёмочного плана, что они блестяще себя чувствуют", — рассказал Эрнст в эфире Первого канала.
Медиаменеджер отметил, что отснятые кадры выглядят "потрясающе кинематографично", и подчеркнул, что в наше время есть большое количество фильмов, где имитировалась невесомость и нахождение на орбите, но "реальность совершенно другая". Эрнст также рассказал, что космонавт Олег Новицкий отлично справился со своей ролью в фильме, хоть и первые несколько дней "пытался подавить улыбку", вызванную дискомфортом.
В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подчеркнул, что члены киноэкипажа "сами по себе волевые и очень мотивированные люди".
"Они там работали, и вот это самый важный результат. Они не селфи занимались и не приветы передавали XXVI съезду КПСС. Они выполнили задачу, по моей информации, в полном объёме", — отметил Рогозин.
Он также подчеркнул, что в рамках проекта космонавты "Роскосмоса" получили уникальный опыт тренировки с проведением хирургической операции на борту космического корабля.
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Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.
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