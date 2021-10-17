Рогозин оценил приземление киноэкипажа с Пересильд и Шипенко "на твёрдую пятёрку"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на борту которого находились космонавт Олег Новицкий, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, прошло "на твёрдую пятёрку".

"Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно с точки зрения извлечения экипажа. Всё отлично, на твёрдую пятёрку", — сказал Рогозин в эфире Первого канала.