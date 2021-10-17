Рогозин оценил приземление киноэкипажа с Пересильд и Шипенко "на твёрдую пятёрку"
Глава "Роскосмоса" отметил, что "это колоссально большой труд". Он подчеркнул, что корабль не упал набок, что удобно с точки зрения извлечения космонавтов.
Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на борту которого находились космонавт Олег Новицкий, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, прошло "на твёрдую пятёрку".
"Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно с точки зрения извлечения экипажа. Всё отлично, на твёрдую пятёрку", — сказал Рогозин в эфире Первого канала.
Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.
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