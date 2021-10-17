Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю
Примерно в 06:41 мск аппарат включил двигатели на торможение и сошёл с орбиты.
Фото © "Роскосмос"
Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту приземлился в 148 километрах юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю. Видео © "Роскосмос"
"Точное время касания спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" — 07:35:44 по московскому времени", — сообщили в госкорпорации.
Расстыковка корабля с МКС произошла в 04:14 мск, после чего он перешёл в автономный полёт, примерно в 06:41 мск включил двигатели на торможение и сошёл с орбиты. От спускаемого аппарата отделились бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые должны сгореть в плотных слоях атмосферы.
Когда капсула с космонавтами шла в плотные слои, она начала аэробаллистическое торможение. На высоте менее метра до земли на "Союзе МС-18" сработали двигатели мягкой посадки.
Ранее Лайф писал о том, что возвращающийся на Землю киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком. Сама же посадка, которая состоится 17 октября, произойдёт примерно на час раньше. Всё из-за инцидента с потерей ориентации МКС при тестировании двигателей "Союза МС-18".
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