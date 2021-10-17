Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту приземлился в 148 километрах юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю. Видео © "Роскосмос"

"Точное время касания спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" — 07:35:44 по московскому времени", — сообщили в госкорпорации.

Расстыковка корабля с МКС произошла в 04:14 мск, после чего он перешёл в автономный полёт, примерно в 06:41 мск включил двигатели на торможение и сошёл с орбиты. От спускаемого аппарата отделились бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые должны сгореть в плотных слоях атмосферы.