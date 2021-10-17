В Албании назвали "главную загадку" в гибели россиян в отеле

По его данным, граждане РФ провели день вне гостиницы, когда вечером они вернулись в отель, то ужинать не стали. При этом, судя по видео с камер, отдыхающие так и не зашли в сауну, пишет Мусай. Он утверждает, что их тела нашли около 22 часов. Журналист выяснил, что один из туристов лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвёртый сидел, свесив ноги в бассейн.