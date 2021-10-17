В Албании назвали "главную загадку" в гибели россиян в отеле
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Туристы провели день вне гостиницы, когда вечером они туда вернулись, ужинать не стали.
Причина смерти российских туристов в Албании может заключаться в съеденной ими пище. Такую версию привёл журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай.
"Главная загадка в том, что они ели в течение дня", — написал Мусай.
По его данным, граждане РФ провели день вне гостиницы, когда вечером они вернулись в отель, то ужинать не стали. При этом, судя по видео с камер, отдыхающие так и не зашли в сауну, пишет Мусай. Он утверждает, что их тела нашли около 22 часов. Журналист выяснил, что один из туристов лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвёртый сидел, свесив ноги в бассейн.
Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Скончавшиеся были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска.