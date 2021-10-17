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"Роскосмос" сообщил о самочувствии вернувшегося с МКС киноэкипажа

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" был взят под охрану.

17 октября, 05:01
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

"Роскосмос" сообщил о самочувствии вернувшегося с МКС киноэкипажа. Видео © "Роскосмос"

Члены первого в истории киноэкипажа космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые вернулись на Землю, чувствуют себя хорошо. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее", — говорится в сообщении госкорпорации.

Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю

Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю

Ранее Лайф писал о том, что на Земле киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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