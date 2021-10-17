"Роскосмос" сообщил о самочувствии вернувшегося с МКС киноэкипажа
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" был взят под охрану.
Фото © "Роскосмос"
"Роскосмос" сообщил о самочувствии вернувшегося с МКС киноэкипажа. Видео © "Роскосмос"
Члены первого в истории киноэкипажа космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые вернулись на Землю, чувствуют себя хорошо. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".
"Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее", — говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее Лайф писал о том, что на Земле киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком.
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