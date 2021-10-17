Политолог предрёк России третью мировую войну из-за Японии

Громкие заявления новых властей Японии говорят о том, что Токио хочет полномасштабного вооружённого конфликта, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По его мнению, Токио мечтает вернуть ту Японию, которая была на карте мира до Второй мировой войны. Причём вооружённые силы страны сейчас и так являются одними из самых боеспособных в регионе. Политолог уверен, что нельзя не принимать во внимание высказывания нового премьер-министра Японии — Фумио Кисиды, так как в прошлом веке с аналогичными заявлениями выступал, в частности, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

"Реваншизм — страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более Япония в войну была не просто союзником Третьего рейха, но совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут", — написал Сатановский в своём телеграм-канале.

Политолог полагает, что противниками Японии могут стать Китай, Россия и Северная Корея. По его мнению, именно об РФ в своей речи и говорил Кисида. Сатановский считает, что в будущем разразится третья мировая война, которая приведёт к колоссальным разрушениям и неисчислимым жертвам. Эксперт посоветовал России быть готовой к различным вариантам развития событий вокруг Курильских островов, например к полномасштабной войне, если Токио начнёт атаковать российские военные объекты на Дальнем Востоке.