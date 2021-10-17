Политолог предрёк России третью мировую войну из-за Японии
Сатановский призвал Москву быть готовой к различным вариантам развития событий вокруг Курильских островов.
Фото © Pixabay
Громкие заявления новых властей Японии говорят о том, что Токио хочет полномасштабного вооружённого конфликта, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.
По его мнению, Токио мечтает вернуть ту Японию, которая была на карте мира до Второй мировой войны. Причём вооружённые силы страны сейчас и так являются одними из самых боеспособных в регионе. Политолог уверен, что нельзя не принимать во внимание высказывания нового премьер-министра Японии — Фумио Кисиды, так как в прошлом веке с аналогичными заявлениями выступал, в частности, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.
"Реваншизм — страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более Япония в войну была не просто союзником Третьего рейха, но совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут", — написал Сатановский в своём телеграм-канале.
Политолог полагает, что противниками Японии могут стать Китай, Россия и Северная Корея. По его мнению, именно об РФ в своей речи и говорил Кисида. Сатановский считает, что в будущем разразится третья мировая война, которая приведёт к колоссальным разрушениям и неисчислимым жертвам. Эксперт посоветовал России быть готовой к различным вариантам развития событий вокруг Курильских островов, например к полномасштабной войне, если Токио начнёт атаковать российские военные объекты на Дальнем Востоке.
Ранее новый премьер Японии допустил нанесение превентивных ударов по базам "врагов". Кисида считает, что для защиты народа "необходимо рассматривать все реалистичные варианты".
Комментариев: 0