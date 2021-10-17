В России могут ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Минтранс и МВД РФ предлагают ввести в оборот дорожные знаки, которые будут обозначать места зарядки электромобилей и разметку диагональных пешеходных переходов. Об этом свидетельствуют данные проекта постановления правительства, сообщает РИА "Новости".

"Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) — 8.26 "Зарядка электромобилей", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается ввести знак 3.34 "Движение автобусов запрещено". Авторы инициативы отмечают, что такое решение было принято на основании "практики ограничения движения автобусов на территориях городов – организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". При этом действие знака не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.

Составители постановления также предлагают разрешить совмещать дорожный знак 3.1 "Въезд запрещён" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия". Помимо этого подчёркивается, что на основании обращений от граждан и организаций и судебной практики следует скорректировать действие нескольких знаков. В частности, речь идёт о знаке 3.27 "Остановка запрещена". В данном случае предлагается добавить возможность уменьшения зоны действия при помощи установки других знаков. Кроме того, авторы инициативы считают важным расширить интервал времени перестановки на три часа — до 21–24 вместо 19–21 — для знаков "Стоянка запрещена по нечётным числам месяца" и "Стоянка запрещена по чётным числам месяца".