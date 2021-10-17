Автобусам без ремней безопасности хотят снизить максимальную скорость
Также могут расширить перечень документов, которые водитель такого транспорта должен иметь при себе.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
МВД и Минтранс собираются установить максимальную скорость автобусов, не оснащённых ремнями безопасности, вне населённых пунктов в 70 км/ч. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
В нынешних правилах дорожного движения ограничение для автобусов вне населённых пунктов установлено в 90 км/ч. На прочих дорогах разрешено движение со скоростью не больше 70 км/ч.
Также проектом постановления расширяется перечень документов, которые водитель должен иметь при себе во время поездки. Туда добавлены карта маршрута регулярных перевозок и договор фрахтования транспортного средства.
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