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Автобусам без ремней безопасности хотят снизить максимальную скорость

Также могут расширить перечень документов, которые водитель такого транспорта должен иметь при себе.

17 октября, 05:07
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

МВД и Минтранс собираются установить максимальную скорость автобусов, не оснащённых ремнями безопасности, вне населённых пунктов в 70 км/ч. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

В нынешних правилах дорожного движения ограничение для автобусов вне населённых пунктов установлено в 90 км/ч. На прочих дорогах разрешено движение со скоростью не больше 70 км/ч.

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Также проектом постановления расширяется перечень документов, которые водитель должен иметь при себе во время поездки. Туда добавлены карта маршрута регулярных перевозок и договор фрахтования транспортного средства.

Ранее в России допустили появление бесплатного общественного транспорта после 2035 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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