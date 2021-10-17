Автобусам без ремней безопасности хотят снизить максимальную скорость

МВД и Минтранс собираются установить максимальную скорость автобусов, не оснащённых ремнями безопасности, вне населённых пунктов в 70 км/ч. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

В нынешних правилах дорожного движения ограничение для автобусов вне населённых пунктов установлено в 90 км/ч. На прочих дорогах разрешено движение со скоростью не больше 70 км/ч.