Экс-жена Аршавина диагностировала у себя опасное заболевание благодаря подписчице

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая страдает от многих заболеваний, диагностировала у себя ещё один недуг благодаря подписчице в "Инстаграме". Девушка поинтересовалась в комментариях под постом, излечила ли Алиса сепсис или он перешёл в хроническую стадию. После этого она перечислила признаки этого заболевания: сильнейшая лихорадка или боль в суставах, длительная задержка мочеиспускания, учащённое дыхание, "ощущение неминуемой смерти" и появление пятен на кожных покровах или их землистый цвет.

"У меня эти симптомы!" — отметила на комментарий Казьмина.

Что будет делать дальше экс-супруга футболиста, пока не известно. Подписчики поддерживают Алису и советуют ей отправить детей к отцам, а самой заняться лечением.