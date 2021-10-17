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Экс-жена Аршавина диагностировала у себя опасное заболевание благодаря подписчице

Что будет делать дальше бывшая супруга футболиста, пока не известно. Подписчики поддерживают Казьмину и советуют ей отправить детей к отцам, а самой заняться лечением.

17 октября, 05:41

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая страдает от многих заболеваний, диагностировала у себя ещё один недуг благодаря подписчице в "Инстаграме". Девушка поинтересовалась в комментариях под постом, излечила ли Алиса сепсис или он перешёл в хроническую стадию. После этого она перечислила признаки этого заболевания: сильнейшая лихорадка или боль в суставах, длительная задержка мочеиспускания, учащённое дыхание, "ощущение неминуемой смерти" и появление пятен на кожных покровах или их землистый цвет.

"У меня эти симптомы!" — отметила на комментарий Казьмина.

"Плачу навзрыд": Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание, заявив, что будет скучать по детям

"Плачу навзрыд": Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание, заявив, что будет скучать по детям

Что будет делать дальше экс-супруга футболиста, пока не известно. Подписчики поддерживают Алису и советуют ей отправить детей к отцам, а самой заняться лечением.

Ранее Лайф рассказывал, что обезображенная экс-жена Аршавина раскрыла, что теперь станет с её внешностью. Мама троих детей не знает, получится ли у неё когда-нибудь вернуть себе былую красоту, чтобы на фото перестать закрывать лицо руками.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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