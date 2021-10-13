"Плачу навзрыд": Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание, заявив, что будет скучать по детям
Об этом женщина рассказала подписчикам, объясняя своё долгое отсутствие в "Инстаграме".
39-летняя Алиса Казьмина (Аршавина) не так давно появилась в Сети, сообщив о новых проблемах со здоровьем, которые добавились к её аутоиммунному заболеванию, вызвавшему некроз на лице. Но её поклонникам было интересно, где бывшая жена футболиста Андрея Аршавина пропадала два месяца. И вот наконец блогерша призналась в "Инстаграме", что всё это время пыталась выехать из дома, который экс-супруг отсудил у неё в этом году.
Я пережила кому, сепсис, порядка шести операций, полное разрушение лица, но не думала, что меня сломает прощание с домом: это ответ тем, кто говорил, что это не её дом, у неё большие алименты, снимет другой. И я умирала там по-настоящему, уезжая, вспоминая слова Андрея: "Я никогда не заберу у тебя дом, уйду сам"
Несмотря на то что женщине суд дал отсрочку на выселение по состоянию здоровья, она всё же собралась с силами и выехала из него сама. Алиса уже сняла другой дом, сделав в нём всё по-другому, чтобы дети поскорее забыли свой старый, подарила им собаку и теперь всё время проводит с ними. Ухудшают ситуацию и болезни Аршавиной, которые привели её к страшному итогу — она неоперабельна. "Каждое завтра очень важно. И не так страшно сгорать, как жить, зная, что горишь", — поделилась Алиса.
<...> Придя к врачу, одному, потом другому, услышала страшную фразу "неоперабельна, приговор". Сейчас, даже если скажут "давай ложись, сделаем", страшно. Я спокойно перенесла все операции — и сейчас лучше так заканчивать, чем боясь на столе. <...> Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело ни было. Я готова к этим физическим и моральным страданиям болезни, взяв на себя грехи всего человечества. Свои я уже искупила, но мои дети не заслужили такой мучительной жизни
Бывшая жена футболиста уже не верит в счастливый финал. Подписчикам она заявила, что торопится доделать все дела и устроить детям максимально комфортное будущее. "Сейчас ремиссия, моё мнимое благополучие, и я поймала себя на мысли, что сейчас на 5-й скорости доделываю дела, чтобы детям всё сделать хорошо", — отметила экс-модель. Алиса призналась, что постоянно плачет навзрыд, понимая, что будет "очень скучать по своим клёвым детям".
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