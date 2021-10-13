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Экс-солистка группы "Время и стекло" впервые рассказала об опухоли в груди, показав шрам от операции

Надя решилась на такой поступок, чтобы замотивировать подписчиц на регулярные осмотры у врачей.

13 октября, 13:10

Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Популярная 31-летняя певица Надя Дорофеева поразила поклонников новостями о своём здоровье, рассказав о них в "Инстаграме". Оказывается, несколько лет назад артистка столкнулась с опухолью груди, которую ей пришлось удалить. Непоправимых последствий удалось избежать только из-за своевременной помощи врачей.

Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Поэтому во Всемирный день без бюстгальтера девушка решила напомнить всем о важности осмотров и поделиться своей историей. К посту певица прикрепила фото в боди, где на груди можно заметить часть шрама.

Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Всё это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… И только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению

Надя Дорофеева

Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Надя объяснила своим пяти миллионам подписчиков, что фиброаденома — доброкачественная опухоль молочной железы. Она очень распространена и возникает по ряду всевозможных причин. Поэтому стоит регулярно проверяться у специалистов, которые смогут вовремя отследить изменения и назначить лечение. Фанатки были поражены таким откровением и поблагодарили кумира за напоминание, которое никогда не будет лишним.

Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Надя, спасибо, что поделилась с нами и рассказала, это правда важно — следить и проверять ❤️

Dorofeeva.ofk.israel

Как круто, что смогли это принять и рассказать об этом🥺💗

Linagamovaa

Ого😮 Слава богу, что с тобой всё хорошо❤️

Janashushanina1165

Надя Дорофеева с 2010 по 2020 год пела в группе "Время и стекло", а когда коллектив распался — начала сольный проект под названием DOROFEEVA. Она занимается собственным брендом одежды It’s My DoDo и (помимо музыки) посвящает время любимому мужу. В 2015 году Надя вышла замуж за украинского певца и телеведущего Владимира Дантеса, и сейчас пара живёт в пригороде Киева.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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