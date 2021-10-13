Экс-солистка группы "Время и стекло" впервые рассказала об опухоли в груди, показав шрам от операции

Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Всё это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… И только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению

Надя Дорофеева