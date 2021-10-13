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Стас Михайлов появился в халате на домашнем видео, но все смотрели только на его огромные щёки

Поклонницы не могли понять, когда их звёздный любимец успел обзавестись дополнительными килограммами.

13 октября, 08:07

Фото © Instagram / stas_mihailoff

Известного 52-летнего исполнителя Стаса Михайлова не просто так считают покорителем женских сердец. На каждом концерте певца одаривают цветами, а в "Инстаграме" на него подписан миллион преданных фанаток. Но после недавнего видео их может поубавиться. В ролике артист предстал в уютной домашней обстановке и непривычном виде.

Видео © Instagram / stas_mihailoff

Михайлов в простых штанах и леопардовом халате сидел в кресле и держал в руках кошку. Он явно наслаждался её компанией, поглаживая её и отдыхая, прикрыв глаза очками, а голову — чёрной шапочкой. "На чилле, на расслабоне", — со смехом прокомментировали происходящее за кадром. Некоторые фанаты порадовались за исполнителя, но многие были шокированы видом обычно такого стильного и импозантного мужчины.

Фото © Instagram / stas_mihailoff

Фото © Instagram / stas_mihailoff

Очень похож на Богдана Титомира...

pushchaltatyana

Это Михайлов? Как так? Где красота, обаяние, стройность? Ужасно. Очень некрасивое зрелище

larisabykova501

Сразу даже не узнала...

slonovskaiu

Фу, какая отожратая мордяка!!! Фуууу! Отписываюсь!

olga_migita_

Фото © Instagram / stas_mihailoff

Фото © Instagram / stas_mihailoff

Как артисту удалось набрать вес с таким количеством отпрысков — остаётся загадкой. Сейчас Михайлов живёт вместе с женой Инной и воспитывает шестерых детей. Двое остались у исполнителя от прошлого брака, как и у 48-летней Инны. И ещё двоих супруги завели в браке. Огромная семья живёт на широкую ногу, ведь звёздный папа зарабатывает достаточно. Журнал Forbes стабильно зачисляет певца в топ самых богатых российских знаменитостей, а в 2011 году Михайлов даже занял первую строчку с доходом в 20 млн долларов (около 1,4 млрд рублей).

Долина хвасталась в Instagram молодым лицом, но эти снимки без фотошопа раскрыли о ней всю правду

Долина хвасталась в Instagram молодым лицом, но эти снимки без фотошопа раскрыли о ней всю правду

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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