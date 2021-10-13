Стас Михайлов появился в халате на домашнем видео, но все смотрели только на его огромные щёки
Поклонницы не могли понять, когда их звёздный любимец успел обзавестись дополнительными килограммами.
Известного 52-летнего исполнителя Стаса Михайлова не просто так считают покорителем женских сердец. На каждом концерте певца одаривают цветами, а в "Инстаграме" на него подписан миллион преданных фанаток. Но после недавнего видео их может поубавиться. В ролике артист предстал в уютной домашней обстановке и непривычном виде.
Видео © Instagram / stas_mihailoff
Михайлов в простых штанах и леопардовом халате сидел в кресле и держал в руках кошку. Он явно наслаждался её компанией, поглаживая её и отдыхая, прикрыв глаза очками, а голову — чёрной шапочкой. "На чилле, на расслабоне", — со смехом прокомментировали происходящее за кадром. Некоторые фанаты порадовались за исполнителя, но многие были шокированы видом обычно такого стильного и импозантного мужчины.
Очень похож на Богдана Титомира...
Это Михайлов? Как так? Где красота, обаяние, стройность? Ужасно. Очень некрасивое зрелище
Сразу даже не узнала...
Фу, какая отожратая мордяка!!! Фуууу! Отписываюсь!
Как артисту удалось набрать вес с таким количеством отпрысков — остаётся загадкой. Сейчас Михайлов живёт вместе с женой Инной и воспитывает шестерых детей. Двое остались у исполнителя от прошлого брака, как и у 48-летней Инны. И ещё двоих супруги завели в браке. Огромная семья живёт на широкую ногу, ведь звёздный папа зарабатывает достаточно. Журнал Forbes стабильно зачисляет певца в топ самых богатых российских знаменитостей, а в 2011 году Михайлов даже занял первую строчку с доходом в 20 млн долларов (около 1,4 млрд рублей).
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