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В Сети высмеяли Бузову, вычислив, что она вышла в свет в платье с AliExpress за 1000 рублей

Поклонники были сильно удивлены, что выбор звезды пал на такой наряд.

13 октября, 10:00

Фото © Instagram / buzova86

На днях 35-летняя Ольга Бузова появилась на шоу Урганта в эффектном образе, который многим напомнил стиль Dolce & Gabbana. Чёрное мини с огромными маками и красные колготки запали в душу зрителям "Вечернего Урганта" и подписчикам артистки — она поделилась кадрами с программы в "Инстаграме". Но восхищение нарядом быстро развеялось, стоило присмотреться к нему поближе.

Фото © Telegram / Yobajur и Instagram / buzova86

Фото © Telegram / Yobajur и Instagram / buzova86

Пользователям удалось обнаружить это платье на популярном китайском сайте AliExpress, где оно со всеми скидками стоило чуть больше 1000 рублей. Скриншоты недорогого наряда тут же разлетелись по телеграм-каналам, и юзеры не упустили возможности пошутить над звездой. Однако некоторые похвалили певицу за разумный подход к потреблению.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Фото © Telegram / "Немалахов"

Успела на распродажу)

Okidy_

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

К Урганту можно было тысяч за пять купить. Всё-таки федеральный канал...

Вася Булкина

Даже если и так, то что?! Все звездульки не надевают какую-либо вещь, особенно на съёмки, даже по два раза, купила за 1200 и выкинула. Норм вроде, не?

Lesya Rouse

Однако наряды Ольги не мешают ей наслаждаться вниманием от восхищённых поклонников мужского пола. Недавно участник белорусского шоу X Factor Дмитрий Сивчик по прозвищу Sivchik признался ведущей в любви прямо на сцене и даже позвал её замуж.

Бузова на шоу так станцевала у шеста, что даже Ургант от стыда закрыл лицо руками

Бузова на шоу так станцевала у шеста, что даже Ургант от стыда закрыл лицо руками

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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