Бывшая звезда "Дома-2" заложила квартиру ради пиара у Давы и Бузовой, но её оставили ни с чем
Алина не стала терпеть такую наглость и подала заявление в полицию на продюсера, которая общается со сливками шоу-бизнеса.
Фото © Instagram / alina___yan
Блогерша и бывшая участница "Дома-2" Алина Саакян, которую многие знали на шоу как Алину Ян, заявила, что попала в непростую ситуацию. Весной она договорилась с продюсером Алиной Р. о том, что та поспособствует её продвижению, устроив рекламу у популярных звёзд. Ценник был назван немалый, но пиарщица была дружна со многими звёздами и могла гарантировать успех. По словам блогерши, Алина Р. общалась с известной блогершей Лусик Карапетян, Давой и его мамой, а также организовывала день рождения певца Jony.
Здесь я доверилась лишь потому, что девушка, которая обещала мне всё это, демонстрировала, что она сама знакома со звёздами, мы были на мероприятиях, где я видела, как они дружат с этими блогерами, с артистами
За свои услуги продюсер назначила такую таксу: за участие в большом проекте Давы — 6 млн рублей, в проекте Ольги Бузовой — 800 тыс., съёмки в клипе Jony — 600 тыс., HammAli & Navai — 350 тыс., Artik & Asti — 500 тыс. и Natan feat. Мот — 200 тыс. Также пиарщица обещала за 1,4 млн снять Алину Ян в двух фильмах и за дополнительный миллион — показать её в прямом эфире "Муз-ТВ" в Сочи, пишет Super.
Доверие к продюсеру у блогерши было, ведь та выполнила часть обязательств, порекламировав Алину Ян в инстаграмах звёзд. Чтобы поучаствовать во всём, певица потратила все сбережения — почти 8 млн рублей — и заложила собственную квартиру при помощи брокера, которого ей посоветовала мошенница. А поняв, что её обманули, Алина Ян отправилась к Екатерине Гордон, которой эта схема оказалась очень знакома.
Она отметила, что в таком мошенничестве обычно очень много звеньев, но все детали будет выяснять полиция. Как и реальную вину звёзд, упомянутых в заявлении блогерши.
WOW-stars
Экс-солистка группы "Время и стекло" впервые рассказала об опухоли в груди, показав шрам от операции
сегодня в 13:10
В Сети высмеяли Бузову, вычислив, что она вышла в свет в платье с AliExpress за 1000 рублей
сегодня в 10:00
Стас Михайлов появился в халате на домашнем видео, но все смотрели только на его огромные щёки
сегодня в 08:07
Комментариев: 0