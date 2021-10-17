Отцы России впервые отмечают свой праздник

В России впервые празднуется День отца. Видео © LIFE

В России 17 октября 2021 года впервые официально отмечается День отца. Лайф рассказывает об истории многодетного папы из Кемерова Ильи Щеглова. Ему 35 лет. И к своим годам он уже построил дом и вместе с женой воспитывает трёх дочек и сына.

Мужчина служит в отряде спецназа в должности врача-стоматолога, он также профессионально занимается спортом. Илья является бойцом ММА. Его дети заявили, что с папой им весело, а ещё он "разрешает то, чего не разрешает мама".

"Трудолюбивый, хороший и добрый. Думаю, таких, как папа, нигде уже не найти. Он один у меня такой", — отметила средняя дочь мужчины.

При этом жена Ильи также высоко оценила отцовские качества своего возлюбленного. Она призналась, что её супруг красиво за ней ухаживал.

"На первый праздник — День святого Валентина — он мне подарил деревянную ложку, расписанную своими руками. Он говорит: "Всю свою жизнь мы с тобой будем вот этой ложкой одну кашу есть", — поведала Екатерина.

Она отметила, что дети гордятся своим отцом и он является для них примером. Молодая женщина также поддержала учреждение Дня отца, поскольку, по её словам, это подчёркивает значимость папы в семье. Сам же Илья заметил, что родители в первую очередь должны давать своим наследникам внимание и общение на любые темы.

"Я с детства хотел иметь большую семью. Встретив в школе свою будущую жену, я понял, что мы на одной волне и у нас одни интересы, желания и мечты в этой жизни", — подчеркнул многодетный отец.