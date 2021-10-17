Вице-премьер Григоренко заявил о необходимости пиара Курил для развития туризма

Курильским островам необходимы развитие инфраструктуры и пиар для привлечения ещё большего количества туристов. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки на остров Итуруп, где он проводит проверку исполнения поручений главы кабмина Михаила Мишустина.

"Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике", — цитирует РИА "Новости" вице-премьера.

Григоренко также добавил, что уже обсудил эту тему с местными представителями власти.

Ранее Лайф рассказывал, что Япония выразила России протест из-за поездки вице-премьеров РФ Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на Итуруп. В японском МИДе заявили, что визит членов кабмина "противоречит позиции Токио в отношении северных территорий".