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Вице-премьер Григоренко заявил о необходимости пиара Курил для развития туризма

Замглавы правительства отметил, что в регионе много ярких мест, о которых пока не известно широкой публике. Он также добавил, что уже обсудил эту тему с местными представителями власти.

17 октября, 06:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курильским островам необходимы развитие инфраструктуры и пиар для привлечения ещё большего количества туристов. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки на остров Итуруп, где он проводит проверку исполнения поручений главы кабмина Михаила Мишустина.

"Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике", — цитирует РИА "Новости" вице-премьера.

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Григоренко также добавил, что уже обсудил эту тему с местными представителями власти.

Ранее Лайф рассказывал, что Япония выразила России протест из-за поездки вице-премьеров РФ Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на Итуруп. В японском МИДе заявили, что визит членов кабмина "противоречит позиции Токио в отношении северных территорий".

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Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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