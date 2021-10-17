Момент смертоносного падения крыши на людей на Сахалине попал на видео

Появились кадры падения сорванной ветром крыши, насмерть придавившей жителя Сахалина. Видео © Telegram / SHOT

В городе Александровске-Сахалинском под обломками снесённой ветром крыши погиб 36-летний мужчина, а также пострадала женщина, за жизнь которой сейчас борются медики. Жуткий момент попал на видео, которое оказалось в распоряжении телеграм-канала SHOT.

На кадрах видно, что у людей попросту не было шансов увернуться от падающего массивного сооружения, трагедия произошла молниеносно. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как уже писал Лайф, происшествие случилось на улице Дзержинского. Информацией об обрушении кровли здания на людей уже заинтересовалась Прокуратура Сахалинской области. Также по факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, проводивших ремонт кровли многоквартирного дома, а также лиц, принимавших произведённые работы", — говорится в сообщении ведомства.