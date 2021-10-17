Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю после экспедиции на МКС для съёмок фильма "Вызов", рассказала, что немного грустит из-за окончания съёмок на станции. Эмоциями она поделилась в эфире Первого канала.

"У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда всё заканчивалось — уже не хотелось расставаться", — сказала актриса после приземления спускаемого аппарата корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") с участниками киноэкипажа.

Пересильд подчеркнула, что "это было единожды только", что тоже навевает грусть. Пока не известно, что именно взяли с собой из космоса актриса и режиссёр Клим Шипенко, однако сообщается, что видеокамера, на которую велись съёмки "Вызова", осталась на МКС и позднее будет утилизирована. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК "Энергия" Дмитрий Сурин.

"Обратно — я не знаю, что им разрешили взять, но в любом случае видеокамеру вряд ли. Она ещё полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована", — сказал он.