"Не хотелось расставаться": Актриса Пересильд поделилась эмоциями после возвращения с МКС
Артистка отметила, что до начала экспедиции ей казалось, что 12 дней — это очень много, однако они быстро пролетели.
Кадр из видео © "Роскосмос"
Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю после экспедиции на МКС для съёмок фильма "Вызов", рассказала, что немного грустит из-за окончания съёмок на станции. Эмоциями она поделилась в эфире Первого канала.
"У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда всё заканчивалось — уже не хотелось расставаться", — сказала актриса после приземления спускаемого аппарата корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") с участниками киноэкипажа.
Пересильд подчеркнула, что "это было единожды только", что тоже навевает грусть. Пока не известно, что именно взяли с собой из космоса актриса и режиссёр Клим Шипенко, однако сообщается, что видеокамера, на которую велись съёмки "Вызова", осталась на МКС и позднее будет утилизирована. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК "Энергия" Дмитрий Сурин.
"Обратно — я не знаю, что им разрешили взять, но в любом случае видеокамеру вряд ли. Она ещё полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована", — сказал он.
"Представьте, что вы лежали 10 дней": Космонавт рассказал, что ждёт Пересильд и Шипенко после возвращения на Землю
Сурин отметил, что личные вещи экипажа были упакованы и уложены в корабль, им разрешалось взять по килограмму.
Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.
Комментариев: 0