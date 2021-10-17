Офтальмолог забила тревогу из-за пандемии близорукости среди россиян

Офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что проблема близорукости достигла уровня пандемии.

"Сейчас складывается впечатление, что не только пандемия CoViD-19, но и пандемия близорукости. Достаточно большое количество детей, даже младшего школьного возраста, уже имеет проблемы со зрением. Детская, школьная, подростковая близорукость — бич нашего времени", — сказала Шилова в беседе с Ura.ru.

С мнением коллеги согласна и врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева. По её словам, если раньше такое нарушение зрения выявляли у детей в возрасте 10–14 лет, то сейчас оно характерно для учащихся возрастом от семи до девяти лет. Эксперт подчеркнула, что число людей с близорукостью напрямую зависит от технического прогресса.

"Если брать совсем большие крайности, то брать Японию и страны третьего мира, любую страну Африки, где идёт ещё полупервобытное общество, то процент близорукости в разы отличается. В Японии чуть ли не 90% близоруких людей. Россия в этом отношении ближе к верху списка", — отметила Васильева.

Офтальмолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Мариам Аракелян добавила, что сейчас люди в возрасте от 20 до 30 входят в группу, подверженную процессу прогрессирования близорукости или появления её начальных признаков, хотя ранее считалось, что после 20 лет зрение восстанавливается и ухудшение ситуации больше характерно для детей школьного возраста.

Специалисты отмечают, что причиной роста числа людей с проблемами со зрением является частое использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Врачи рекомендуют давать глазам больше отдыха от техники. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, чем чаще человек гуляет, проводит время на улице, больше смотрит вдаль, тем меньше вероятность развития или прогрессирования близорукости.