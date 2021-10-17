Ураганный ветер оставил без электричества целый город и несколько сёл на Сахалине

Обрушившийся на Сахалин циклон оставил полностью без света Оху и несколько сёл в Охинском районе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

"Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: сёла Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури... По городу произошло полное отключение электроэнергии. На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии", — сказано в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Основной причиной происшествия стал постоянный перехлёст проводов из-за ураганного ветра, порывы которого в городе достигают 25 метров в секунду, а на побережье — до 30 метров в секунду. В пресс-службе эту ситуацию назвали нестандартной. На ликвидацию аварийных ситуаций направлено четыре бригады, в их составе 15 человек, пять единиц техники и три человека административного персонала.

Стабильного и полного восстановления электроснабжения жителям придётся подождать, предупреждают специалисты. К 20:00 (12:00 мск) прогнозируется уменьшение скорости ветра, тогда и можно будет говорить о восстановлении подачи света в дома. Глава региона также поручил региональному Министерству ЖКХ оказать помощь муниципалитету в ликвидации последствий стихии.