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Ураганный ветер оставил без электричества целый город и несколько сёл на Сахалине

Специалисты предупреждают, что полное и стабильное восстановление света ожидается, лишь когда циклон стихнет.

17 октября, 08:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Обрушившийся на Сахалин циклон оставил полностью без света Оху и несколько сёл в Охинском районе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

"Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: сёла Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури... По городу произошло полное отключение электроэнергии. На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии", — сказано в сообщении в телеграм-канале главы региона.

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Основной причиной происшествия стал постоянный перехлёст проводов из-за ураганного ветра, порывы которого в городе достигают 25 метров в секунду, а на побережье — до 30 метров в секунду. В пресс-службе эту ситуацию назвали нестандартной. На ликвидацию аварийных ситуаций направлено четыре бригады, в их составе 15 человек, пять единиц техники и три человека административного персонала.

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Стабильного и полного восстановления электроснабжения жителям придётся подождать, предупреждают специалисты. К 20:00 (12:00 мск) прогнозируется уменьшение скорости ветра, тогда и можно будет говорить о восстановлении подачи света в дома. Глава региона также поручил региональному Министерству ЖКХ оказать помощь муниципалитету в ликвидации последствий стихии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал об опасных погодных условиях в некоторых регионах. Помимо Сахалина сильные осадки, ветер и ураганы в результате циклонов ожидаются в Хабаровском и Приморском крае, на Камчатке и Курильских островах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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