Российские рестораны обзаведутся роботами для проверки QR-кодов
Для подлинной сверки необходимых документов разработчики интегрировали андроида с сервисом "Госуслуги". Вскоре подобные машины планируют разместить также в аэропортах и учебных заведениях.
Фото © Facebook / Promobot Россия
Некоторые рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми "наймут" на работу роботов для проверки QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе у посетителей. Об этом сообщили в компании "Промобот", которая занимается производством сервисных роботов.
"Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", — цитирует РИА "Новости" релиз "Промобота".
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В компании отметили, что андроида снабдили сканерами для считывания QR-кодов и паспортных данных. Более того, он также интегрирован с сервисом "Госуслуги". Именно с помощью этой функции появилась возможность сверки кодов и проверки подлинности документа гражданина. Уточняется, что первым в столице такими работниками обзаведётся итальянский ресторан The Toy, в Петербурге — сеть "Гуси", а в Перми — ресторан Amber. Разработчики в перспективе планируют разместить роботов в аэропортах и учебных заведениях.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Например, в Якутии система цифровых сертификатов начнёт действовать с 20 октября. Жители смогут сходить в кино, кафе и фитнес-клуб только по QR-коду.
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