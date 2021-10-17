Российские рестораны обзаведутся роботами для проверки QR-кодов

Некоторые рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми "наймут" на работу роботов для проверки QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе у посетителей. Об этом сообщили в компании "Промобот", которая занимается производством сервисных роботов.

В компании отметили, что андроида снабдили сканерами для считывания QR-кодов и паспортных данных. Более того, он также интегрирован с сервисом "Госуслуги". Именно с помощью этой функции появилась возможность сверки кодов и проверки подлинности документа гражданина. Уточняется, что первым в столице такими работниками обзаведётся итальянский ресторан The Toy, в Петербурге — сеть "Гуси", а в Перми — ресторан Amber. Разработчики в перспективе планируют разместить роботов в аэропортах и учебных заведениях.