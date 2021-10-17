Экспорт российских вакцин превысил $700 миллионов
Максимальное количество препаратов (105,8 тонны) было поставлено за рубеж в августе текущего года. Среди самых популярных стран-покупателей — Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Россия продолжает наращивать поставки вакцин, в том числе антиковидных, странам-партнёрам. Этим летом Аргентина, Индия, ОАЭ и другие государства закупили препаратов отечественного производства больше, чем за первые пять месяцев 2021 года. Всего же с начала года, как сообщает РБК со ссылкой на таможенную статистику, наша страна отправила на экспорт 362,5 тонны вакцин общей стоимостью 713,7 миллиона долларов.
При этом каждый месяц летом экспорт вакцин превышал 100 миллионов долларов. Отмечается, что максимальное количество препарата (105,8 тонны) было поставлено за рубеж в августе — на сумму 123,8 миллиона долларов. То, как распределяются объёмы экспорта по типам вакцин, в статистике не указано. Однако известно, что зарубежные страны, нарастившие в 2021 году закупки отечественных препаратов, ранее заключили контракты на поставку "Спутника V", который сегодня одобрили уже в 70 странах.
Добавим, что на Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику приходится более 60% экспорта российских вакцин. Стоит отметить, что ещё в прошлом году продажи препаратов в эти страны были весьма незначительными.
Ранее Лайф сообщал, что в России приступили к испытаниям вакцины сразу от нескольких вирусов. Как пояснил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, доклинические исследования нового препарата проводятся на обезьянах.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Лекарство центра имени Гамалеи Минздрава России разрешено к применению уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Ранее стало известно, что ВОЗ может одобрить "Спутник V" до конца года.
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