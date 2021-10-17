Модель подарила своему парню интим втроём, но ночь закончилась слезами, когда он снял повязку с глаз

21-летняя модель Камилла Эль решила придать остроты отношениям со своим молодым человеком Аланом (имя изменено). Девушка нашла подходящую кандидатуру через Tinder и предложила ей принять участие в сексе втроём, сообщает Mirror. Тогда она не могла и представить, чем всё обернётся. Своей историей Камилла поделилась в соцсетях.

Камилла Эль. Фото © Instagram / camilaelle2

За год, что они провели вместе, Камилла и Алан неоднократно обсуждали возможность интимных отношений втроём. В конце концов девушка решила сделать своему парню приятный сюрприз. Она зарегистрировалась в приложении для знакомств, выложила туда их совместное фото и бросила клич о том, что ищет партнёршу для увлекательного вечера с возлюбленным. Через неделю желание поучаствовать изъявила одна незнакомка, подходящая по всем параметрам, но Камилла сразу насторожилась.

Я с самого начала почувствовала что-то неладное. Она общалась со мной так, будто мы уже давно знакомы, а потом и вовсе сказала, что хочет осуществить задуманное как можно скорее Камилла Эль Модель

Камилла Эль. Фото © Instagram / camilaelle2

Девушку звали Сэмми (имя изменено). Будучи поначалу настроенной скептически, после телефонного разговора Камилла отбросила все сомнения и решила остановить свой выбор именно на ней. Встреча была назначена на вечер следующего дня. Чтобы это событие стало для Алана настоящим сюрпризом, Камилла надела ему на глаза повязку и приковала наручниками к изголовью кровати.

Фото © Flickr / wiros

Когда Сэмми приехала, Камилла обозначила "красные линии", которые ей нельзя пересекать, в частности целоваться с Аланом. Девушки прошли в спальню, и, когда Сэмми разделась, Камилла испытала настоящее удивление, но, как выяснилось позже, это было только начало.

На ней было самое экстравагантное нижнее бельё, которое я когда-либо видела. Она серьёзно подготовилась, и мне было не по себе от этого. А когда мы приступили к делу, всё её внимание было сосредоточено на Алане Камилла Эль Модель

Фото © Unsplash / labunsky

Когда всё закончилось, Камилла сняла с глаз Алана повязку, но, вместо того чтобы отблагодарить её за чудесный вечер, он внезапно переменился в лице и начал кричать.

Он спросил, какого чёрта я привела в нашу спальню его бывшую. Сэмми засмеялась, а я, как дура, начала крутить головой туда-сюда. Мой мозг чуть не взорвался, и пока я сообразила, что к чему, Сэмми уже успела собраться и убежать. Я не могла перестать плакать от бессилия Камилла Эль Модель